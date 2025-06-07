كتائب القسام تحذّر من مقتل رهينة إسرائيلي إذا استمرت محاولات تحريره بالقوة

أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحذيراً « شديد اللهجة » بشأن مصير أحد الرهائن الإسرائيليين لديها، مؤكدةً أن محاولة الجيش الإسرائيلي لتحريره بالقوة قد تؤدي إلى مقتله
قالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مكانا يتواجد فيه الأسير “متان تسنجاوكر” بقطاع غزة، وأكدت أن “العدو لن يتمكن من استعادته حيا”
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في بيان نُشر عبر القنوات الرسمية لحركة حماس، إن « قوات الاحتلال تحاصر موقعاً يوجد فيه الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر »، مشدداً على أن « العدو لن يتمكن من استعادته حياً »، بحسب تعبيره
وأضاف أبو عبيدة: « إذا قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور »، في إشارة إلى أن الكتائب تحتفظ به منذ بداية الحرب المستمرة في غزة.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان استعادة جثة عامل تايلندي، كان محتجزاً في قطاع غزة
وقال البيان إن العامل كان قد اختُطف من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر 2023، مُضيفاً بالقول إنه قتل على يد مجموعة مسلحة تحمل اسم كتائب المجاهدين