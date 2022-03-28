كبير الكهنة يعول على دعم أصحاب المشروع الأصليين

السيد منشورة ضده ملفات قضائية تتضمن تهما تصل عقوبتها للاعدام
وهو يعقد في الجلسات و يمضي على البيانات
المهم كان يتواصل نفس الثقل في النظر والبت في الملفات القضائية المنشورة طبعا مع ضمان حق كل شخص في المحاكمة العادلة
قد نستفيق على دولة بحكومتين و نجد انفسنا ام السيناريو التقسيمي الليبي و خاصة مسألة الاعتراف الدولي والخارجي
ويبدو ان كبير الكهنة يعول على دعم اصحاب المشروع الاصليين لذلك يدفع في هذا الاتجاه
الثابت والاكيد اننا في المنعرج
اما الدولة و القانون
او التقسيم والفوضى
وشكر الله سعيكم
قلنا يجب الاسراع دون السقوط في التسرع . العزة للوطن
عصام الدردوري رئيس جمعية الأمن والمواطن