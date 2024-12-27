قُتلت امرأة طعناً في هرتسليا وسط إسرائيل

قُتلت امرأة طعناً في مدينة هرتسليا في وسط إسرائيل الجمعة، 27 ديسمبر، في عملية طعن نفذها فلسطيني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية
وقال مستشفى إيخيلوف في تل أبيب في بيان إن المرأة « نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من عدة جروح ناجمة عن الطعن. ورغم محاولات إنعاشها، أعلن طاقم المستشفى وفاتها لدى وصولها »، وفق ما نقلت فرانس برس
وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية صرحت بأن المرأة الثمانينية كانت تتلقى العلاج في موقع الحادث، قبل الإعلان لاحقاً عن مقتلها
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه تم توقيف المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو شاب من الضفة الغربية يبلغ من العمر 28 عاماً