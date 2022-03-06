قَيْ… قَيْ.. قَيْ

يُحكى أن القياديّ النهضوي الكبير عماد الحمامي قد تأخر كثيرا في النطق عندما كان طفلا.. حتى إنه تجاوز الرابعة من العمر ولم يقل حرفا واحدا رغم أنه كان يسمع جيدا، لكنه وبعد أن تفاقم جزعُ عائلته شرع في إصدار بعض الأصوات غير المفهومة، فقد سمع وهو يقول : قيْ… قيْ.. قيْ
وقد اشتدّ خوف والديه ورعبهما من أن يكون ابنهما قد تعلم أبجدية الدجاج بدلا عن لغة البشر إلى أن قال أخيرا :قيس… قيس.. قيس
والطريف أن هذه المعجزة حدثت مرتين في البلاد التونسية والحادثة الثانية بطلها القيادي القومي والنائب المجمد هيكل المكي
عامر بوعزة