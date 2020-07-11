قيس سعي مؤذِّنٌ يرفع الاذان فمن شاء صلى ومن شاء تخلف

سؤال صريح ومحدد ودقيق الى الرئيس قيس سعيد
هل لنا ان نعرف ما هي مهامكم يا سيادة الرئيس ؟؟؟؟
لن اجيب على هذا السؤال وانا املك الجواب لكني ساشرح لكم دوافع السؤال
واول الشرح يتصمنه سؤال اخر
هل ان مهمتكم ان تنتقوا مما يصلكم عن طريق المخابرات المدنية والعسكرية وما يصلكم من بعض اجهزة الدول الصديقة والشقيقة الذي هو ليس لوجه الله طبعا وانما لكل خبر ثمنه واهدافه ويتضمن ما يتعلق بشخصكم الكريم او بالاحرى ما يهدد كيانكم لتنقلوه الى الشعب للوقاية مما يتهددكم من انقلابات مزعومة وتفجيرات منتظرة تهدد كيان الشعب نفسه
مع ان هذه المخاطر ان حدثت فهي لا تهدد شخصكم فحسب لان شخصكم يمكن تعويضه بمن هو افضل للبلاد وللعباد لان تونس ولادة ولن تنتهي بنهاية رئيس او حاكم او عالم
وانما المستهدف الحقيقي من خلال ما صرحتم به هو الشعب والدولة والتاريخ والمستقبل وحماية كل هذا يدخل في صميم دوركم بصفتكم الرئيس المنتخب ورئيس مجلس الامن القومي والقائد الاعلى للقوات المسلحة
وهذه المسؤوليات الجسام ليست نياشين تزيّن بها صدركم وانما هي سلاح الشعب ليدافع به على نفسه من غوائل الدهر ومن الاعتداءات الداخلية والخارجية وضعها بين يديكم لتحركون اجهزتها طبق القوانين والاعراف وطبقا لدستور البلاد متى تعرضت البلاد الى الخطر.لان من حقكم وحدكم اعلان الحرب وابرام السلم
ثم ان كان ما اعلنتموه الى الشعب من اخطار تهدد الدولة والشعب والوطن ماذا تنتظرون لدعوة مجلس الامن القومي لدراسة والتثبت مما وصلكم من معلومات واتخاذ القرار المناسب بشانها وقطع يد السارق قبل ان يسرق كما يقول المثل الشعبي
اما وان تقفون على الربوة لترفعو صوتكم محذّرا ومنذرا ثم تقول اللهم فاشهد اني قد بلغت . فانا استسمحكم يا سيادة الرئيس لاقول ان مثل هذا الدور اصغر بكثير من مسؤولياتكم تجاه الوطن والشعب وشانه اي هذا الدور شان المؤذن الذي يرفع الاذان ومن شاء صلى ومن شاء تخلف على الصلاة
حسن المحنوش