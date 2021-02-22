قيس سعيّد يُجَيِّش أنصاره لتحقيق شعاره الأجوف : الشعب يريد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 22 فيفري 2021 بقصر قرطاج السيد حافظ الفيتوري الناشط في المجتمع المدني وأصيل معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس
وكان هذا اللقاء مناسبة جدّد فيها رئيس الجمهورية العهد على مواصلة المسار الذي انطلق منذ 17 ديسمبر 2010، كما أعلن أن هذه المقابلة ستكون تمهيدا للقاءات أخرى مع الشباب الثابت والصادق الذي رفع شعارات منادية بالحرية والعدل والكرامة الوطنية
وفي نفس الوقت لم يتعرض هؤلاء الشباب لأي مؤسسة عمومية أو خاصة بل تصدوا لكل من حاول المسّ بالأعراض والأموال، لأن من يحمل قيما نبيلة لا يقبل إلا بالوسائل النبيلة ولا يرضى عنها تغييرا أو بديلا
استمعوا إلى ما يقول قيس سعيد