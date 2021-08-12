قيس سعيّد يعد « بغَسّالِة نوادر » مُطَهِّرة من كل الأدران

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 12 أوت 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وذلك بحضور السيّد رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية
واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق ببلادنا والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها
وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب
كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا، في هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير
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