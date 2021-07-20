قيس سعيّد يعاين تقدم أشغال المستشفى الميداني بولاية منوبة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الإثنين، إلى ولاية منوبة أين عاين تقدّم أشغال تركيز المستشفى الميداني الذي وفّرته المملكة المغربية في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس في مكافحة تفشي فيروس كوفيد 19
واطّلع رئيس الدولة على مختلف مكونات هذا المستشفى الميداني الهام وما يوفره من أسرة إنعاش ستساهم في تخفيف الضغط المسلّط على المستشفيات، ويُمكّن من تعزيز قدرات المنظومة الصحية على قبول المرضى المصابين بفيروس كورونا وتمكينهم من الرعاية الطبية اللازمة
وعبّر رئيس الجمهورية عن جزيل شكره وفائق تقديره للمملكة المغربية على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس متانة وشائج الأخوة الصادقة بين البلدين وتُعزز قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة
وأضاف رئيس الدولة أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا المواقف التاريخية للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ووقوفها إلى جانب تونس للتصدي لهذه الجائحة، وتداعيها بصفة تلقائية لتوفير مختلف أنواع الدعم