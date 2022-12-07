قيس سعيّد يشرح لمستشار الأمن القومي الأمريكي إصلاحاته المختلفة عن التصورات السائدة

رئيس الجمهورية يستقبل منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، السيّد « برات ماك قورك » منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي
وكان هذا اللقاء مناسبة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة
كما كانت المحادثة مناسبة للتطرّق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيةوآفاق تطويرها في عدّة مجالات