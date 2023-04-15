قيس سعيّد يسرد بعض أحلامه لوزير االفلاحة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة 14 أفريل 2023 بقصر قرطاج، السيّد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
وتناول اللقاء مسألة الشحّ المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لمثل هذه الأوضاع
كما تم التطرّق مطوّلا إلى إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء كما أن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة خاصة وأنه يمكن بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية
وشدّد رئيس الجمهورية على أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا، مشيرا إلى أن الحل لا يقتصر فقط على الفلاحة بل يمكن أيضا مدّ أنبوب من خليج قابس إلى قفصة لغسل الفسفاط تتفرّع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه
وتناول هذا اللقاء، أيضا، ضرورة استرجاع أراضي الدولة لأنها ملك للمجموعة الوطنية والتصدي دون هوادة لكلّ الاخلالات ومظاهر الفساد التي انتشرت في هذا القطاع الحيوي
وذكّر رئيس الجمهورية بما تزخر به بلادنا من ثروات وخيرات، مبينا بأن الفلاحة لم تحض بالأهمية التي تستحقها وآن الأوان لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء