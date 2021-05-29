قيس سعيّد يستقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 29 ماي 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، فخامة السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم 31 ماي 2021
وحيا رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية
وعقد رئيس الجمهورية، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع السيد محمد المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين
وتتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا
كما عقد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات