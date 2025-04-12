قيس سعيّد يأمر وزيرته الأولى بالعمل على القطع نهائيا مع الماضي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح يوم الجمعة 11 أفريل 2025 بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة
وأكّد قيس سعيّد على ضرورة وضع مشاريع النصوص بشكل يقطع نهائيا مع الماضي، موضّحا أن الدولة التونسية تواجه عديد التحدّيات، والتحدّي لا يُقابل إلا برفعه مهما كان مصدره ومن يعتقد أنه قادر على الرجوع إلى الوراء فهو واهم لأن الشعب التونسي حسَم أمره ولفظ فلول الردّة التي اجتمعت ومازالت توهم نفسها بأنها قادرة على تعطيل السير العادي لدواليب الدولة
وأوضح قيس سعيّد أن العديد من أصحاب الشهائد العليا قادرون على تحمّل المسؤوليات حتى وإن لم تكن لهم الخبرة المطلوبة، فتونس في حاجة اليوم إلى من يخدمها بروح وطنية راسخة وثابتة، لا بمن يسعى إلى الامتيازات ويعتقد أن الدولة ومقدّراتها غنيمة