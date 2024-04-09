قيس سعيّد مُصِرّ على بعث « شركاته الأهلية » في كل الجهات

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم الاثنين 8 أفريل 2024 بقصر قرطاج، السيد لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، العقبات التي تواجه المواطنين في بعث « شركاته أهلية » التي يعول عليها ، وهي شركات أثبتت جدواها ونجاعتها حين وجدت طريقها إلى التطبيق في عدد من ولايات الجمهورية
وشدد رئيس الدولة على ضرورة تذليل كل العقبات، فإقبال المواطنين والشباب خاصة على تأسيس شركات أهلية يجب أن يقابله تيسير ومعاضدة مستمرة من قبل كل الأطراف المتدخلة
ودعا رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، إلى ضرورة الإسراع بإعداد مشروع تنقيح لمجلة الشغل حتى يتم وضع حدّ للمناولة والعقود المحدودة في الزمن لأنه لا تنمية حقيقية ولا استقرار دون عدل