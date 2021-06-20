قيس سعيّد مُستعدّ للحوار شريطة ألّا يقع

بعد تردّد دام أكثر ممّا يتحمّله وضع البلاد، ها أن الرئيس قيس سعيّد يُعلن قبوله للحوار الذي كانت قد طالبت به عدّة جهات سياسية ونقابيّة منذ أشهر عديدة. غير أن هذا القبول، وعلاوة عن التأخير، شابته عديد نقاط الاستفهام تجعلنا غير مُدركين لمقاصده
فمن حيث الشكل، وفي الخطاب الذي توجّه به إلى الشعب بحضور رؤساء الحكومة السابقين، أطنب الرئيس في استعمال ضميره المُحبّذ (هم)، وفي الصيغة « البلاغيّة » التي عوّدنا بها حيث نجد الفعل بدون فاعل والخبر بدون مبتدأ، وحيث المبني للمجهول هو أساس الخطاب، مكرّرا أن « الجميع يعلم » دون أن يُعلمنا ما يُفترض أن نكون نعلمه. وعدنا طبعا إلى الخونة والعملاء، وغرف الظلام، والناعقين المأجورين، والذين يعيشون في المستنقعات… وأعاد الرئيس على مسامعنا أن كل هؤلاء (من؟) ستأتي « اللحظة » (متى؟) التي سيُرموْن فيها في « قمامة التاريخ »، كل ذلك بالاستشهاد كالعادة بأبي الطيب المتنبي
من جهة أخرى، اختار الرئيس الإعلان عن استعداده للحوار أمام رؤساء الحكومة الذين أشرفوا على السلطة التنفيذية خلال العشرية السابقة، باستثناء من كانت لهم التزامات أخرى (!). وهو اختيار غير مفهوم تماما، باعتبار مسؤوليتهم الكبيرة في تدهور الأوضاع، خاصّة وأنه طلب منهم آراءهم في الحلول الممكنة للخروج من أزمة البلاد. أي أنه يبحث عن الحلّ مع أصل المشكل، وهو مبدأ رفضه كليّا من جهات أخرى يرى فيها سبب الأزمة ورأى سابقا أنه يجب إبعادها
الشريط الذي بثّه موقع رئاسة الجمهورية اقتصر طبعا على السؤال الذي طرحه الرئيس للحاضرين دون أن نستمع إلى أجوبتهم. قد يكون المقصود بذلك أن الأجوبة غير مفيدة، وأن المهم هو السؤال. هذا السؤال يتمحور حول الحوار السياسي المُنتظر للخروج من الأزمة. وفي السؤال نجد الشروط التي يفرضها الرئيس لإقامته، وهي شروط شكلية تخصّ الأطراف التي يُمكن لها المشاركة فيه، وأخرى جوهرية تهمّ محاور الحوار وأهدافه، وكلّ ذلك طبعا تمّ التعرض إليه بالتلميح
فبخصوص المشاركين، يبدو أن الرئيس استبعد الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب المبادرة الأولى، بعد أن أعلن بصريح العبارة أن هذا الحوار الجديد يجب ألّا يكون شبيها بالحوار الوطني السابق « الذي لم يكن حوارا ولم يكن وطنيّا ». فهو إذن لم يكن حوارا لأن نتائجه كانت معروفة مسبقا حسب رأيه، ولم يكن وطنيا، أي أن نتائجه كانت مملات من الخارج، حسب رأيه أيضا. وفي هذا التعبير ضربة قاسية للاتحاد الذي أدار حوار 2013، وحصل إثره على جائزة نوبل للسلام
من جهة أخرى، هل يمكن الحوار مع من يتخابر مع الخارج ويطلب من قوى أجنبية المساعدة على إزاحة الرئيس بكل الطرق، بما في ذلك اغتياله؟ طبعا لا. غير أن المعني بالأمر في هذا الموضوع هو « هو ». أي أنه مجهول. وما على المستمع إلّا أن يتنبّأ وحده بالجهة المقصودة. ولو اعتبرنا أن عدد الشخصيات الفاعلة التي تتنقل إلى الخارج وتتحاور مع كبار المسؤولين الأجانب محدود جدا، لا يتجاوز الغنوشي والمشيشي، فإن الرئيس قد يكون يقصد كليهما. كما قد يكون كلاهما مقصودا بعبارات « الخونة والعملاء… ». وبالتالي فإنهما لن يُشاركا في الحوار
ويُضيف سعيّد أن الحوار لن يُشارك فيه « الخونة الذين يعملون في جنح الظلام »، وهي عبارة استعملها مرارا وتكرارا في حديثه عن حركة النهضة، دون ذكرها، كما فهم الجميع. كما يستبعد الرئيس من الحوار « الفاسدين واللصوص »، وهي صفات يبدو أن المقصود بها هو حزب قلب تونس :
وأما الذين يُؤلّهون الوضع في البلاد ما قبل 2011، ويُذكّرون بنسبة النموّ المرتفعة لسنة 2010، وما إلى ذلك من مقارنات تُشبه المقارنات بين « ما قبل المسيح وبعده »، فالواضح أن الرئيس استبعدهم، وأخرج بذلك الحزب الدستوري الحر من قائمة المشاركين في الحوار
في الخلاصة، يمكن أن نقول بأن الرئيس مُستعدّ للحوار شريطة ألّا يُشارك فيه اتحاد الشغل ولا الحكومة ولا أحد من أحزاب النهضة وقلب تونس والدستوري الحر، أي أهمّ مُكونات المشهد السياسي الحالي
من حيث محتوى الحوار وأهدافه كما يراهما الرئيس، فإن ما يريد الذهاب إيه هو تغيير طبيعة النظام بتغيير الدستور للتخلّص من « أقفاله » وتغيير النظام الانتخابي. هدفان فعلا يُسيلان لعاب كل وطني واعٍ بخطورة الأوضاع جرّاء هنات الدستور والقانون الانتخابي الحاليّيْن. غير أن الرئيس لا يُمكن أن يكون مصدر هذه التغييرات، ولا حتى مشاركا فيها. فمن ناحية، هو جزء من النظام، وتغيير النظام يجب أن يأتي من أطراف لا مصلحة مباشرة لها من التغيير. ومن ناحية أخرى، لا يمكن له أن يفعل أي شيء في هذا الاتّجاه لأن الدستور الحالي، الذي أقسم على احترامه، لا يُخوّل له ذلك. فلا هو قادر على تنظيم استفتاء شعبي، لأن الدستور قد « أقفل » على الموضوع بشكل مُحكم، خاصّة في غياب المحكمة الدستورية التي رفض إنشاءها. ولا هو قادر على تقديم مشروع لتعديل الدستور أو لتغيير النظام الانتخابي، طالما أن مثل هذه المشاريع تمرّ وُجوبا عبر المجلس النيابي المعارض له في أغلبيّته
كأني بالسيد الرئيس اضطرّ اضطرارا للقول بأنه مستعدّ للحوار، والحال أنه يرفضه شكلا ومضمونا. وقد يكون اضطراره هذا مُتأتّ من ضغوط، داخلية أو خارجيّة. والواضح أنه موقف تمّ التصريح به ردّا على لوم اللائمين الذين أعابوا عليه صمته الطويل
لكن المخرج السياسي للوضع التعيس الذي تعيشه تونس لا بدّ من الاهتداء إليه في أقرب الآجال. غير أن الوصول إليه لا يمكن أن يتمّ عبر السلطة القائمة بكافة مكوّناتها. ذلك أن تجاوز الدستور والبرلمان لا يُمكن أن يتمّ إلا بإرادة أقوى منهما، أي إرادة الشعب. وأما عن مُمثّلي الشعب، فلا يُوجد في تونس اليوم خير من المجتمع المدني المستقلّ عن السلطة وعن الأحزاب ليُمثّله أحسن تمثيل، وهو قادر على فرض التغييرات الضرورية رغم كل المتمسّكين بالنصوص والهياكل الحالية
بقلم منير الشرفي