قيس سعيّد لنور الدين الطبوبي: وقع السطو على الثورة من 2011

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشيّة اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد نور الدين الطبوبي
وتطرّقت المحادثة إلى الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية، فضلا عن مناقشة جملة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه على الحوار من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة الراهنة. وشدّد، في ذات السياق، على أنه لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد، وبأنه لا مجال للتفريط في أيّ مليم من أموال الشعب التونسي
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الطبوبي عقب لقائه سعيد: ‘بدأنا نتخطى الأزمة السياسية وبوادر إيجابية جدا في القريب العاجل
عبر مساء اليوم الجمعة 11 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن تفاؤله بمستقبل تونسـ مؤكدا أن البلاد بدأت تتخطى الأزمة السياسية وكل ما يُعطل المرافق العام للدولة
وقال الطبوبي عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه ستكون في القريب العاجل بوادر إيجابية، معبرا عن أمله بمستقبل لتونس أفضل من الحاضر وفق تعبيره
وأوضح الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن تونس ستكون متعافية وستكون مؤسساتها متماسكة