قيس سعيد يِشْرِي الحصُرْ قبَلْ الجامَعْ

قبل أن يعيّن رئيس حكومة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيّد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية
وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور
وسبق لسعيّد أن عيّن رضا غرسلاوي وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول أعلى الرتب الأمنية، مستشارا برئاسة الجمهورية بدائرة الأمن القومي
وتمّ انتداب رضا غرسلاوي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة
وقد تقلّد العديد من الخطط وتدرج في مختلف المصالح التابعة للادارة العامة للأمن الرئاسي إلى غاية توليه خطة مدير إدارة، وشارك في العديد من التربصات في صلب إختصاصه الإستعلام ومكافحة الإرهاب و الدعم اللوجستيكي