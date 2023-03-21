قيس سعيد يُنهي مهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 21 مارس 2023، أمر عدد 265 لسنة 2023 مؤرّخ في 17 مارس 2023، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بن منا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدّى زيارة إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يوم الخميس 16 مارس 2023. وأكّد خلال لقائه بأعضاء اللجنة، أنّ تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة. واستنكر رئيس الجمهورية استغراق اللجنة لشهرين لاعداد النظام الداخلي، معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا : النصوص والمؤسّسات توضع لتحقيق الاهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والانظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه