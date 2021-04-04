قيس سعيد يُؤكّد و يُوَثِّق الخبث « الغير البريء » الوارد في قانون المحكمة الدستورية

في رسالة السيد رئيس الجمهورية بخصوص المحكمة الدستورية لاحظت وصفه لصانعي التحوير على عجل بأنهم
1) جهلة وبعيدون كل البعد عن إمكانية التناول العلمي لمثل هذه المسائل الدستورية المعقدة إلا على أهل الاختصاص
2) من أصحاب النوايا السيئة وما كان للرئيس أن يستعمل هذا الوصف لو لم يتبين المخاتلة ويتيقن من سوء نية الحزام أو المخدة كما سميت في الإسراع بتقديم هذا التحوير بما في ذلك الاعتداء بالعنف على المعترضين أو من تشتم معارضتهم
3) أما الصورة المصاحبة فهي للسان العرب ويبدو أن الرئيس قصد بذلك الإشعار بأن النص الذي قدم له تعتوره الأخطاء اللغوية وهو ما عودنا به مجلس باردو والجالسون فيه
أنس الشابي