قيس سعيد يوضح لكمال المدوري أن دوره يتمثل فقط في مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر هذا اليوم الخميس 8 أوت 2024 بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات التي يتوجب إدخالها على تركيبة الحكومة
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التناغم والانسجام في العمل الحكومي مذكرا، في هذا الإطار، بما ورد في الفصل السابع والثمانين من الدستور الذي ينص على أن وظيفة الحكومة تتمثل في مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية
وشدد رئيس الجمهورية مجددا على الدور الاجتماعي للدولة المحمول عليها وفق الدستور توفير المرافق العمومية للمواطنين كالصحة والتعليم والنقل وغيرها، مذكرا بأن ما أصاب هذه المرافق من خراب نتيجة اختيارات فُرضت من الخارج ونتيجة للفساد الذي استشرى أدى إلى هذا الوضع الذي لا بد من وضع خطط لتجاوزه مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين
كما أكد رئيس الجمهورية على دور الادارة العمومية في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وعلى أن على كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أن يضع في الاعتبار في المقام الأول الواجب المقدس لخدمة المواطنين وإعلاء شأن الوطن، فبهذا الشعور تُبنى الدول وبسواعد أبنائها وعقولهم يُصنع التاريخ