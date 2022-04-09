قيس سعيد يمنع عبير موسي من تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء أحداث 9 أفريل

♦️في اللحظات الأخيرة وعند وصول الأستاذة عبير موسي إلى روضة الشهداء بالسيجومي ،السلطة تقرر منع قيادة الحزب الدستوري الحر من دخول الروضة لتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء احداث 9 أفريل 1938 رغم المكاتبات القانونية لوزير الداخلية ووزير الدفاع ووالي تونس ورئيس منطقة الأمن بالسيجومي الواصلة إليهم وعدم تبليغ الحزب أي قرار اعتراض أو رفض من أي جهة من الجهات المختصة
♦️محاولة يائسة للإستحواذ على الذاكرة الوطنية
♦️الحزب الدستوري بطل ملحمة 9 أفريل 1938 قاد المعارك وتحملت قياداته السجون والمنافي ترك وراءه أجيالا بصدد حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
#الله يرحم شهداء الوطن
#سجل ياتاريخ