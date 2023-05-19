قيس سعيد يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بجدة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بمقر الإقامة بجدة، محادثة مع أخيه فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية اليوم
وأعرب رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، عن بالغ سعادته بعقد هذا اللقاء التاريخي الذي يعكس علاقات الأشقاء بين تونس وسوريا بعكس ما ادعاه البعض في وقت من الأوقات بأنهم أصدقاء سوريا في حين أنهم ساهموا في معاناة الشعب السوري لسنوات طويلة
كما رحّب رئيس الجمهورية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن الأمل في أن يستعيد هذا البلد الشقيق عافيته ويحافظ على وحدته واستقراره ويحسم الشعب السوري أمره بنفسه بعيدا عن كل التدخلات الخارجية حتى تعود سوريا منارة للعلم والثقافة وتضطلع بدورها الطبيعي اقليميا ودوليا
وتطرق اللقاء، كذلك، إلى العلاقات التاريخية والوطيدة بين تونس وسوريا وضرورة توسيعها نحو مجالات واعدة وفق فكر مستقل جديد وتصورات غير تقليدية. وتم الاتفاق، في هذا السياق، على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات
كما مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص بعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية