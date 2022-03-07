قيس سعيد يقول للقضاة : اليوم نعيش معركة تحرير وطني

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه اليوم ، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، على أن تونس تعيش اليوم معركة تحرير وطني وقال : فلنخضها معا في إطار القانون
وقال رئيس الجمهورية : إن المهام الموكولة إليكم هي من بين أهم المهام في الدولة واليوم نخوض معا حربا بلا ه
وادة ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا التسلل إلى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته
رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين لأعضاء المجالس المؤقتة للقضاء