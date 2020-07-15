قيس سعيد يقبل استقالة إلياس الفخفاخ ولا يريد الدخول في صدام مع أي كان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 بقصر قرطاج كلا من رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي
وأعلن رئيس الدولة خلال اللقاء عن تلقيه صبيحة هذا اليوم من السيد إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة
وكان اللقاء قد خصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور. كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مضيفا أنه لا مجال للمساس بكرامة أي كا