قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس السبت 11 سبتمبر 2021، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم
وأكد رئيس الدولة على احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لتطلعات الشعب صاحب السيادة ويكفل له ممارسة حقوقه والتعبير عن ارادته والعيش بكرامة في وطن حر
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية
قيس سعيد يفتح باب إدخال تعديلات على النص الدستوري
12/09/2021 |
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس السبت 11 سبتمبر 2021، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم