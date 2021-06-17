قيس سعيد يعود من إيطاليا ب 200 مليون أورو

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ايطاليا، وقّع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على مذكرة تفاهم حول التعاون التونسي الإيطالي من أجل التنمية للفترة 2021-2023
وينص هذا الاتفاق على تخصيص 200 مليون أورو (50 مليون أورو بشكل هبة و150 مليون أورو بشكل قرض ميسّر) لتمويل مشاريع التنمية والانعاش الاقتصادي والفلاحة والتشغيل والتكوين وادماج الشباب
حل قضية النفايات الإيطالية المستوردة
أكد وزير الخارجية عثمان الجرندي، يوم الاربعاء، من العاصمة الإيطالية روما، أنه سيتم حل قضية النفايات الإيطالية المستوردة، مبينا أن هناك توافقا بين السلطات التونسية والإيطالية من أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية
وقال الجرندي في تصريح لــ »وكالة تونس افريقيا للأنباء » ، إن « قضية النفايات الإيطالية كانت من بين القضايا التي أثيرت خلال المحادثات التي جرت اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الإيطالي ورئيس مجلس الوزراء « ماريو دراغي »، موضحا أن هذه القضية حاليا في أيدي العدالة الإيطالية وعليها أن تنظر في حيثياتها
من جهة أخرى ، قال الوزير إنه تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا خلال هذه المحادثات ، مؤكدا أن الطرفين الإيطالي والتونسي شددا على ضرورة إعادة الاستقرار في ليبيا لاستعادة مكانتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط