قيس سعيد يعمل على تركيز إقتصاد « فقر » منغلق

يستشهد رئيس السّلطة القائمة بكتابات الطّاهر الحدّاد (1899-1935) بكلامه عن الشّركات التّعاونية مطالبا معارضي مرسوم الشركات الأهلية بالرجوع إلى كتب التاريخ التونسي و العالمي لمعرفة المكانة المتميزة لهذه الشركات الأهلية في الفلسفة الإقتصادية المعاصرة
كلام الرئيس مضحك لو لم يكن مبكيا. و لا يدلّ إلا على هزالة الفكر السياسي و الإقتصادي لمن نصّب نفسه سلطانا متحكما في كل سلط هذه البلاد من غير مشروع يذكر و من غير قدرة على التسيير أو النّقاش و التّحاور
ما تكلّم عنه الطّاهر الحدّاد منذ تسعة عقود تكلم عليه الكثيرون و نظّر و كتب فيه العديدون منذ ذلك الوقت و أصبح في علم الإقتصاد الإجتماعي يحمل عنوانا تشاركت فيه كلّ المدارس الإنسانية تقريبا و هو ما يحمل عنوان : الإقتصاد الإجتماعي و التضامني
تغير العالم كثيرا في القرن الماضي و عرف تقدما في جميع الميادين، تغيرا جذريا أثّرت فيه خاصة ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية مما جعل العالم قرية واحدة. و بالرّغم من أنّ هذا التقدّم سمح بتحسن كبير و تاريخي في جودة الحياة فإنه كذلك صوحب بتفاقم اللامساواة في الدّخل و الثّروة على مستوى الدول و بينها
و هذا ما جعل الذكاء البشري بتراكماته الفكرية يذهب في إتجاه خلق إقتصاد يريد ان يكون بديلا و يعتمد على ديمقراطية التسيير، و الربحية المحدودة و إعطاء الأولوية للإنسان على المال. منوال يتعايش مع الواقع الموجود ليجيب بطريقته على جانب مهم من المسألة الإقتصادية
سلطان بلادنا لا يعترف بتراكم الفكر التونسي أو البشري و هو يعتقد أنه الحق و لا ينطق الا الحقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش. تكلم عن الشركات الاهلية و هو لا يدرك أنها أصبحت اليوم جزءا من الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، هو لا يرى المسألة من منظور إقتصادي و لكن من منظور سياسي يخلق فيه « شُعبا إقتصادية و جمعياتية » في كامل البلاد تكون سندا سياسيا و إجتماعيا له بما ستعطيه الدولة و سلطها المركزية و المحلية من دعم لها. العقل السياسي للرئيس يعتقد أن هذه الشركات ستسمح بالتحصل على جزء من ثروة سيقع إفتكاكها إمّا بقوة مرسوم الصّلح المتستحدث أو بما ستسنده من أراضي فلاحية لخلق مشاريع و مواطن شغل لخلق نسيج إقتصادي جديد موالي للسلطة القائمة
مفهوم الشّركات الأهلية كما رسمه المرسوم الرئاسي هو مفهوم إقتصاد « فقر » منغلق و غير مندمج في الإقتصاد الوطني او الاقليمي او العالمي.. هو طموح من لا طموح له و اقتصاد من لا معرفة له و تفكير يقرب إلى تقاسم الفقر اكثر من خلق الثروة. هو لن يخلق ثروة و لن يخلق شغلا و لو كان هناك نقاش عمومي حقيقي في البلاد لعرف التونسيون مدى بُعد هذا المرسوم من أهدافه المعلنة و مدى الشّعبوية المحيطة به
كان بالإمكان إصدار مراسيم قانون الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و هو إقتصاد يخلق الثروة و يمثل أكثر من 15٪ من المنتوج القومي في بلدان إقتصادية قوية و له مؤسسات قوية و فاعلة و تجارب كثيرة في كل الثقافات و البلدان.و لكن نرجسية الحاكم بأمره لا تعترف بما سبقه من تجارب و أعمال.. إلا ما يرى في الصحف القديمة و كتب التاريخ الصفراء
مرسوم الشّركات الأهلية لا يؤسس لنظام إشتراكي كما يضن سياسيو الإشتراكية في بلادنا (و هم لم ينقرضوا تماما) و لا يؤسس لإقتصاد خاص و لا عمومي.. هي منظومة هجينة ستكون تجربة أخرى فاشلة و ستضيع على البلد و شعبه وقتا ثمينا
لو كان الطّاهر الحداد معنا اليوم لردد لنا جميعا قولة بيل كلينتون في حملته الإنتخابية ضد خصمه جورج بوش الإبن في 1991 : إنه الإقتصاد أيها الغبي
بقلم فوزي عبدالرحمان