قيس سعيد يعزل ليلا رئيس الحكومة كمال المدوري ويعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له

ما هذا الاستهتار بالدولة؟ ما هذا الاستهتار بالتوانسة؟
هل يعقل أن يصدر بلاغ تغيير رئيس الحكومة على الساعة الخامسة صباحا؟ وهل يعقل تنزيل كلمة بمناسبة عيد الاستقلال في الخامسة صباحا من اليوم الموالي؟
عادل لطيفي
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس 20 مارس 2025 ليلا إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له. كما قرّر قيس سعيّد تعيين السيد صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991
وشدد قيس سعيّد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي
أربعة رؤساء حكومة في أقل من أربع سنوات . إنه الفشل بعينه