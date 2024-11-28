قيس سعيد يعترف بالوضعية المتردية للمرفق العمومي للصحة

تحوَّل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس الأربعاء 27 نوفمبر إلى مدينة بئر علي بن خليفة ،حيث زار المستشفى الميداني الذي أذن بتركيزه في انتظار الانتهاء من أشغال إصلاح المستشفى بالمدينة المذكورة
وفي مستهل جولته بمختلف اقسام هذا المستشفى، ثمن الرئيس قيس سعيد انجازه « في وقت قياسي » استجابة لمطالب المواطنين الى حين اصلاح المستشفى الحالي، مبينا أن من أهم المطالب الاساسية لمتساكني بئر علي بن خليفة اثناء زيارته الاخيرة، كان توفير المستشفى باعتبار ان الصحة هي حق من حقوق الانسان
واضاف رئيس الجمهورية قوله : نحن في سباق ضد الساعة لنصنع تونس جديدة وللتشييد من جديد
وتطرق رئيس الدولة الى الوضعية المتردية للمرفق العمومي للصحة، مبرزا وجود عمل دؤوب يتم القيام به في عديد ولايات الجمهورية حتى يجد المواطن ظروفا صحية تليق بالانسان، مشيرا الى ان تونس تزخر بالامكانيات وان تركيز هذا المستشفى الميداني دليل على ان الارادة السياسية للبناء والتشييد ستمضي بسرعة
واطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة على مختلف الاقسام وتنوع اختصاصاتها وما تتوفر عليه من أجهزة حديثة مطابقة للمواصفات، كوحدة الفرز ومستلزمات قاعة الجراحة وقاعة العناية المركزة وقسم الاشعة ووحدة الجراحة بالمنظار، الى جانب قسم الاقامة الذي يشمل من 12 الى 14 سريرا
واكد رئيس الدولة في هذا الاطار : ان الاطباء هم مفخرة لتونس وانه ينبغي ايجاد نظام قانوني جديد لترغيبهم وتحفيزهم
كما التقى رئيس الجمهورية عددا من المواطنين واستمع الى مشاغلهم وتطلعاتهم، مجددا تاكيده على ان العمل مستمر دون هوادة لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كل جهات البلاد
ثم تحول رئيس الدولة اثر ذلك الى المستشفى العسكري بصفاقس حيث اطلع على الجناح الذي اذن بتخصيصه مؤقتا لاحتضان عدد من المرضىى المقيمين في مستشفى الهادي شاكر والذي صار جزء منه متداعيا للسقوط، اين التقى ثلة من الاطباء والاطار شبه الطبي واطلع على الوضعيات الصحية للمرضى