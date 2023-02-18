قيس سعيد يطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية

بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة « إيستار لانش » الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية التي شاركت اليوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب في
ويجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار
وكانت ايستار لانش التي شاركت فى التجمع العمالى لولاية صفاقس صرحت في وقت سابق، « أن أية هجمة على اية نقابة بأي مكان تعتبر هجمة على كل النقابات في انحاء العالم » وفق تقديرها، مشيرة الى ان وجودها فى تونس يعبر عن : دعم وتضامن 45 مليون عضو فى كنفدرالية النقابات الاوروبية، مع الاتحاد العام التونسي للشغل فى تصديه للهجمة المسلطة عليه وعلى مناضليه
واسترسلت قائلة ان:النقابات جزء من الحل لا جزء من المشكل، وان التجارب السابقة اثبتت ان كل الحكومات الناجحة، هي الحكومات التي جلست على طاولة التفاوض والحوار مع النقابات، لاسيما وان غلاء المعيشة وتردى الوضع الاقتصادى، اديا الى نفاد صبر العمال التونسيين وانتفاضتهم من اجل المطالبة بحقوقهم