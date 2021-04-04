قيس سعيد يصف الغنوشي بالمعتدي الذي يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر ويعمل على التسلل إليها في الخفاء

أروع فقرة وردت في رسالة قيس سعيد التي رد بها على مقترح الغنوشي بخصوص المحكمة الدستورية التي ينوي أن يعين فيها العلوش وبوزغيبة المنتسبين لجامعة دواعش الزيتونة الكائن محلها في رحبة الغنم
النص بالخط العادي
إن الله وحده هو العالم بخائنة الأعين وبما تخفي الصدور، ولكن لا أحد يشكّ إلا إذا عميت البصائر وزاغت الأبصار المقصد الحقيقي من هذا القانون، إذ لا علاقة له بعلوية القانون وضمان علوية الدستور، فكيف لمن هو مطالب أمام القضاء وفار من العدالة، بل كيف للراشي والمرتشي والمدان والمعتدي أن يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر ويعمل على التسلل إليها في الخفاء
إن لدينا من المعلومات الشيء الكثير ليس هنا مجال تعدادها ولا ذكرها وأنا على يقين أنكم على علم بها لذلك فإننا نرد إليكم هذا القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الإدارية ولن يتم القبول بالختم إلا بعد تحققنا من تغليب أحكام الدستور ومن كان مقصده غير هذا فليعلم أن حججنا واضحة جلية وأن مواقفنا ثابتة قوية وإرادتنا في ضمان علوية الدستور وحقوق شعبنا صادقة خالصة سوية