قيس سعيد يشرف على الاحتفال بالذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 24 جوان 2020 بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية
وتولّى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة المشاركة في المهرجان
و قام رئيس الدولة بتقليد شارات الرتب للضباط القادة، وتوسيم ثلة من العسكريين المشاركين في مكافحة جائحة كورونا تقديرا وعرفانا لما بذلوه من مجهودات.
وعبّر رئيس الدولة في الأمر اليومي الذي توجّه به إلى القوات المسلحة عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية العاملة بالليل والنهار من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن. كما عبر عن شكره لما قامت به من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول وغيرها. كما ذكر بمساهمة جيش الطيران في إجلاء التونسيين العالقين بمختلف مناطق العالم حيث قطع 54 ألف كلم للعودة بهم إلى أرض الوطن
وقال رئيس الدولة لقد « آن الأوان اليوم لنضع منظومة قانونية جديدة متماشية مع العصر » وأضاف ان: بعض النصوص تستوجب مراجعة قانونية وهو ما سنعمل على تحقيقه في أقرب وقت
وأعرب رئيس الجمهورية عن الافتخار بحيادية المؤسسة العسكرية وانضباطها وولائها التام للوطن مضيفا بالقول : لسنا دعاة حروب ولكن حين تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج وسننتصر في كل المواجهات
وفي ختام المهرجان العسكري تسلم رئيس الدولة مشعل الذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني. كما رددت مختلف التشكيلات قسم الوفاء تعبيرا عن الاستعداد الدائم لحماية الوطن من كل المخاطر والتهديدات، والالتزام بالذود عنه
وتولّى رئيس الجمهورية في ختام الموكب تقليد شارات الرتب وتوسيم عدد من العسكريين
زيارة إلى مقر القاعدة العسكرية بالعوينة
بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأربعاء 24 جوان 2020 إلى مقر القاعدة العسكرية بالعوينة حيث أدى زيارة ميدانية لكل من مركز الاستطلاع لمختلف الجيوش ومركز قيادة العمليات المشتركة اللذين يعتبران من مفاخر المؤسسة العسكرية. وقد ثمن بالمناسبة مشاركة الجيوش الثلاثة والتنسيق بين وحداتها في عديد العمليات العسكرية مما يساهم في تعزيز نجاحاتها
وخلال هذه الزيارة التي كان خلالها مرفوقا بوزير الدفاع الوطني السيد عماد الحزقي وسامي القادة والضباط العسكريين، اطلع رئيس الدولة على عربة مصفحة مدرعة مضادة للألغام تم تصنيعها من قبل الإدارة العامة للمعدات الدارجة والوقود و عبر رئيس الدولة عن الافتخار بقدرات المهندسين العسكريين التونسيين وكفاءاتهم
كما اطلع على نماذج لقطع غيار مدمجة ومعدات تم تصنيعها بورشات تابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتم بمناسبة هذه الزيارة عرض السيارة التاريخية للماريشال إروين رومل، وهي سيارة مخابرات لاسلكية استعملها في الحرب العالمية الثانية، وقد تم استرجاعها من قبل لجنة المصادرة والقيام بالصيانة اللازمة وستضعها وزارة الدفاع لاحقا بالمتحف العسكري بمارث
وإثر زيارة القاعدة العسكرية بالعوينة تحول رئيس الجمهورية إلى مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري، أين تابع عرضا حول التكوين بالمدرسة ومشاريع البنية التحتية المزمع القيام بها منها بالخصوص مشروع بناء جناح التكوين الخصوصي. كما قام بجولة بين مختلف مكونات المدرسة، مثمنا دور هذه المؤسسة في تطوير قدرات أفراد وزارة الدفاع الوطني في التصدي لكل التهديدات والمخاطر
وفي ختام الزيارة دون رئيس الدولة كلمة في السجل الذهبي لهذه المدرسة التي تعد مصدر فخر لا للعسكريين فقط بل لكل التونسيين