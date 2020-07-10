قيس سعيد يستقبل وزيرمالية حكومة الوفاق الليبية المنتهية الشرعية

مثل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مختلف المجالات وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير المالية في حكومة الوفاق الليبية المنتهية الشرعية السيد فرج بومطاري، يوم الجمعة 10 جويلية 2020 بقصر قرطاج
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك
وأفاد وزير المالية الليبي في تصريح أن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى عدة مسائل أخرى تتعلق بالتعاون التجاري والمنطقة الحرة إلى جانب مناقشة بعض المسائل الاستراتيجية الأخرى
وأشار إلى اعتزام الجانبين مزيد تعزيز التعاون على عدة مستويات لخلق تكامل اقتصادي ومالي بين البلدين