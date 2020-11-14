قيس سعيد يسافر إلى قطر مرفوقا بعلي الحفصي لِيُبَيِّن له من أين تؤكل الكثف

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح السبت 14 نوفمبر 2020 أرض الوطن في اتجاه قطر ليؤدي زيارة دولة بدعوة من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني
وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي إلى جانب والي تونس السيد الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس السيدة سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي
وسيكون رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد رفيع المستوى يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي ووزير التجارة وتنمية الصادرات السيد محمد بوسعيد ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني السيد كمال دقيش إلى جانب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب السيد علي الحفصي
من المعروف أن السيد علي الحفصي له علاقة متميزة بأمير قطر وبالعائلة الحاكمة وهو من أدرى الناس ليبين للرئيس قيس سعيد من أين تؤكل الكتف هناك