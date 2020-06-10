قيس سعيد يرفض استقبال الإخواني راشد الغنوشي

علم موقع “تونيفيزيون” الذي يديره نزار الشعري ( الصورة أعلاه ) من مصدر جدير بالثقة ان رئيس مجلس النواب الإخواني راشد الغنوشي طلب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد للنقاش معه حول لائحة طلب فرنسا بالاعتذار على الحقبة الاستعمارية التي تقدم بها اتلاف الكرامة، غير ان الرئيس رفض هذا الطلب
وحسب مصادر “تونيفيزيون” فان رئيس الجمهورية، اعتبر ان اتخاذ القرارات والمبادرات الكبرى التي تهم علاقات تونس الخارجية وسياساتها الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية دون غيرها وهي الوحيدة المخولة بتقدير مصالح تونس العليا
ويضيف المصدر ان رئيس الجمهورية اعتبر ان مبادرة اتلاف الكرامة هي مبادرة سياسوية ضيقة تهدف الى تسجيل نقاط سياسية دون مراعات مصلحة البلاد العليا ودون وضع استراتيجية واضحة، وبالتالي فان رئيس الجمهورية اعتبر ان مناقشة هذه اللائحة واستقبال رئيس مجلس النواب للنقاش حولها هو اضفاء للمشروعية لهذه النوعية من التحركات السياسية وهو يرفض ذلك