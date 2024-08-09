قيس سعيد يدّعي أن هناك من يعمل على تأجيج الأوضاع بمناسبة الإنتخابات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 8 أوت 2024 بقصر قرطاج، السيد خالد النوري، وزير الداخلية، والسيد سفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني
وتناول اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد، وخاصة الجرائم المتفاقمة في هذه المرحلة من تاريخ تونس
ودعا رئيس الدولة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لكل أنواع الجريمة وخاصة ممن يقومون بالاستعداد للانتخابات من وراء الستار لتأجيج الأوضاع وهو أمر أثبتته الايقافات الأخيرة لعدد من الأشخاص الذين تعمدوا قطع المياه والكهرباء في العديد من المدن والقرى. فالحملة الانتخابية التي لم تبدأ بعد تسبقها حملات إجرامية مفضوحة الأهداف وسيتصدى لها الشعب التونسي