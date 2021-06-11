قيس سعيد يدعو نورالدين للقائه هذا المساء لمناقشة تعفن الوضع العام في البلاد

على اثر تازم الوضع العام في البلاد، وتزامنا مع حالة الاحتقان التي يعيشها التونسيون في مختلف جهات البلاد، على اثر ما تم تداوله من مقاطع فيديو تثبت بشكل جلي الانتهاكات الشنيعة لكرامة المواطنين على غرار ما حصل في سيدي حسين، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل مستعجل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للقائه هذا المساء لمناقشة جملة من المسائل المرتبطة بتعفن الوضع في البلاد في ظل الاحداث الأخيرة، ولعل من ابرزها الزيادات المتتالية وغير القانونية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد « غير الشرعية » (وفق مختصين)، وغيرها من المسائل الأخرى
المصدر : الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل