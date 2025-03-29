قيس سعيد يحلم بصنع تاريخ جديد

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله، عصر يوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة تخطي كل الحواجز في أسرع الأوقات لتحقيق التوازن المنشود بين خلق الثروة الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية
ودعا خلال اللقاء إلى ضرورة أن يشعر كل مسؤول أنّه يعمل من أجل الانتصار للثورة وأن يبادر بتذليل العقبات والعمل على إزالتها، مؤكدا أن : الأمر لا يتعلق فقط بسنّ تشريعات تحمل تاريخا جديدا بل العبرة هي في صنع تاريخ جديد فالغاية ليست هي النصوص التي لا تغيّر من الواقع شيئا أو لا تُغيّير منه إلا النزر القليل
ولفت إلى أنّ الدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يُعطّل السير الطبيعي لدواليبها وتحقيق انتظارات شعبها، مؤكدا أن : الآلاف من أصحاب الشهائد ومن الوطنيّين حتى وإن كانت تعوزهم الخبرة فإنّهم لا يفتقدون للوطنية وهم قادرون على التعويض وسيُعوّضون من يعتقدون أنّهم من طبقة خاصة ويُعطّلون تجسيد عديد المشاريع فعهد أذرع اللوبيات داخل أجهزة الدّولة يجب أن ينتهي في أقرب الأوقات
واعتبر قيس سعيد أنّ تونس قادرة على إيجاد الحلول التي تُحقق كرامة مواطنيها ومواطناتها متى تمّ القضاء على الفساد مع الإيمان الراسخ بأنّنا دولة تزخر بكلّ الخيرات والثروات