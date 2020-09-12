قيس سعيد يجري حركة واسعة في سلك السفراء والقناصلة

في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، قرّر سيادة رئيس الجمهورية إجراء التعيينات التالية
– سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة: السيد محمد بن يوسف
– سفارة الجمهورية التونسية في بروكسال: السيد نبيل عمّار
– سفارة الجمهورية التونسية في بغداد: السيد رضا زقيدان
– سفارة الجمهورية التونسية الكويت: السيد الهاشمي عجيلي
– سفارة الجمهورية التونسية في بيروت: السيد بوراوي الامام
– سفارة الجمهورية التونسية في باريس: السيد محمد كريم الجموسي
– سفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط: السيد صبري شعباني
– سفارة الجمهورية التونسية في مسقط: السيد عزالدين التيس
– سفارة الجمهورية التونسية في برلين: السيدة حنان التاجوري
– سفارة الجمهورية التونسية في مالطا: السيد ياسين الواد
– سفارة الجمهورية التونسية الجزائر: السيد رمضان الفايظ
– سفارة الجمهورية التونسية في نيودلهي: السيدة حياة الطالبي
– سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي: السيد معز بن ميم
– سفارة الجمهورية التونسية في بارن: السيد طارق بالطيب
– سفارة الجمهورية التونسية في الرياض: السيد هشام الفوراتي
– سفارة الجمهورية التونسية في بوداباست: السيد عبد الكريم الهرمي
– سفارة الجمهورية التونسية في مدريد: السيدة فاطمة العمراني
– سفارة الجمهورية التونسية في أسلو: السيدة آمال بن يونس
– سفارة الجمهورية التونسية في ستوكهولم: السيد رياض بن سليمان
– سفارة الجمهورية التونسية في واشنطن: السيد نجم الدين لكحل
– سفارة الجمهورية التونسية في ياوندي: السيد محمد كريم بن بشر
– سفارة الجمهورية التونسية في اديس ابابا: السيد عبد الحميد الغربي
– المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية في نيويورك: السيد طارق الادب
– سفارة الجمهورية التونسية في طهران: السيد سمير منصر
– سفارة الجمهورية التونسية في لاهاي: السيد كمال القيزاني
– سفارة الجمهورية التونسية في طرابلس: السيد الاسعد عجيلي
– سفارة الجمهورية التونسية في الخرطوم: السيد شفيق الحاجي
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في ميلانو: السيد عادل بن عبد الله
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في دبي: السيد شهير دجبي
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في سترازبورغ: السيد رؤوف مرادعة
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في جدة: السيد حبيب عياد
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في باريس: السيد محمد الطاهر عرباوي
– قنصلية الجمهورية التونسية في جنوة: السيد عمر أمين عبدالله
– قنصلية الجمهورية التونسية في همبورغ: السيد نادر بوصريح
– قنصلية الجمهورية التونسية في عنابة: السيد صالح الشابي
وإذ تتقدّم وزارة الشؤون الخارجية للسيدات والسادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية المعينين بأحرّ التهاني على نيل ثقة سيادة رئيس الجمهورية لتقلّد هذه المهام السامية، فهي تتمنى لهم النجاح والتوفيق في رفع راية تونس عاليا وتعزيز مكانتها وخدمة مصالحها العليا
تونس في 12 سبتمبر 2020