قيس سعيد يجتمع بالغنوشي و عبير موسي والفخفاخ

14/05/2020 |

مقال ساخر

اجتمع رئيس الجمهورية الموقر برئيس حكومة الوضوح والطموح، واتخذ رئيس مجلس النواب وزعيم الحركة التي فك الله أسرها وأنعمها بنعمة تولي الأمر، مجلسا له وكان يسترق النظر من تحت نظارته ذات اليمين وذات الشمال
وجاءت عبير موسي إلى الاجتماع وقالت للسيد البروتوكول « حطلي كرسي من غادي بعيدة عليهم الكل، وبالأخص على اذاكا »، وكانت تتوعده وتبتسم.. ولما سمعها الرئيس قال: تعالي واجلسي قبالة الشيخ فأنا أمامه وأنت وراءه.. يال محاسن الصدف
وجلس بقية الحضور في انتظار قرارات الفخفاخ ومشروع انعاش حياة التونسي، هذا المواطن الكادح المخماخ
وكان الصحفيون ينتظرون اللقاء بفارغ الصبر، خاصة وأن الفخفاخ يقول فرحا مسرورا في تصاريح اعلامية سابقة أن تونس لن تكون مثل دبي بل ستصبح أفضل من بلدان أوروبا من أثينا إلى باريس ومن روما إلى لندن ومن بروكسال إلى براغ ومن برلين إلى مدريد .. حتى ينتهي من كل العواصم 
قال الرئيس : لنفتتح عهد جلسات الوضوح وهات مشروعك نتداول فيه عسى أن يكون للشعب الذي يريد ما يريده
– الفخفاخ: جلست مع خبراء الخبراء ولنقطع مع سياسة محنّطة بلا رياء كما تقول لي دائما يا سيدي الرئيس.. وهذا المشروع لهبّة من هبات الذكاء والرخاء .. حان عهد الإصلاحات والنماء.. ولكن قبل أن أتكلم اعطني الامان سيدي الرئيس حتى يطمئن قلبي
– الرئيس: أعطيتك ولكن لا تنسى حكاية الغراب والثعلب..إنها لعبرة يا معشر الجالسين
ورفع الفخفاخ رأسه وهمس للشيخ: اعطيني الأمان
– الشيخ: خذه من عبير، فقد كانت تغني في العهد البائد بالأمن والأمان
– عبير: فكيتشي توا يا شيخ ؟ يعجبكشي نهار كامل عامل خناقو من خناقي، في مكتب الزعيم بورقيبا راك
– الرئيس: كفى جميعا، قٌتلت الأباء في الحروب، تكلّم يا فخفاخ بالكلام المباح
– الفخفاخ: الأمريكان يا سيدي الرئيس، والألمان والطليان وسائر البلدان، وهاهي أخيرا لبنان، جعلوا من نبتة الكانابيس دواء يباع في الصدليات والأكشاك وسائر المحلات.. ودرّ خيرها بيد الحكومات في كنف الوضوح الشفافيات، بعيدا عن فلسفة صفقة الكمامات، فأصبحت شعوبهم سعيدة. ولا تخفاكم سيدي الرئيس أنّ منظمة الصحة العالمية أسقطته من دائرة المخدرات ونحن سمعنا كلامها أيام الكورونات.. ولا أنسى فوائدها الجمة في الطب والحكمة، يحلم بها الفنان والفيلسوف والطبيب والصحفي والأستاذ والموظف والتاجر..وبذلك تزدهر السياحة وتشع الثقافة وينمو الإقتصاد وتعمّ البهجة.. ويقل منسوب العنف خاصة ضد المرأة
وكانت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات السيدة فراوس تشاهد الإجتماع من هاتفها ووضعت : جام
وكان كل التونسيين يشاهدون ذلك، وأطبق صمت رهيب وأصيبوا بالخرس لمدّة ساعة.. إلا زمرة من المارقين يتزعمهم هيثم المكي وبيغا العظيم وأعداء الحياة وممن يصطفون وراءهم 
في تلك اللحظة نظر الرئيس إلى الفخفاخ
– ما الذي تقوله؟ ويحك أنتاجر بالمخدرات
-عبير : اذاكا اش مازال شوية آخر ويقلي عندكشي طرف بخمسة لاف
– الشيخ : احب التمرة كثيرا
– الفخفاخ: ليست مخدرات، اليوم يسميها العالم نبتة استشفائية، ولا تنسى سيدي الرئيس القضية الفلسطينية، نساعدها بالخيرات والنعم والبركات
رفع الرئيس الجلسة وقال : سننظر في الموضوع والكلمة للشعب والشارع ونبضه، عسى أن نكون في عدل أسوتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وكان الرفيق حمة الهمامي يشاهد هذا من حاسوبه ويلعن القدر ويبحث عن الورقة

سيماء المزوغي