قيس سعيد يتفطن، قبل شهر فقط من الإنتخابات ، إلى الشغورات على رأس الولايات

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد هذا اليوم 8 سبتمبر 2024 إجراء حركة في سلك الولاة على النحو التالي
– عماد بوخريص: واليا على تونس.
– وليد صنديد: واليا على أريانة.
– وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا للسيد عز الدين شلبي.
– محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا للسيد محمد شيخ روحو.
– هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا للسيدة صباح ملاك.
– سالم بن يعقوب: واليا على بنزرت خلفا للسيد سمير عبد اللاوي.
– كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا للسيد محمد العش.
– أحمد بن خراط: واليا على باجة.
– هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير كوكة.
– وليد كعبية: واليا على الكاف.
– خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا للسيد وليد العباسي.
– ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.
– سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا للسيد نبيل الفرجاني.
– عيسى موسى: واليا على المنستير.
– أنيس العذاري: واليا على المهدية.
– محمد الحجري: واليا على صفاقس.
– فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا للسيد عبد الحليم حمدي.
– زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا للسيد رضا الركباني.
– سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا للسيد نادر الحمدوني.
– رضوان النصيبي: واليا على قابس.
– شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا للسيد أيمن البجاوي.
– معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا للسيد محمد الطيب خليفي.
– وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا للسيد سعيد بن زايد.
– أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا للسيد حافظ الفيتوري.
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