قيس سعيد يتعرض في حوار هاتفي مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية

جرت عشية يوم السبت 8 أوت 2020 مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وكاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم في مستهلها التطرق إلى العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتحدة قبل استقلال بلادنا وبعده. كما تم فيها التأكيد على ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية
وأكد على هذا الجانب بالخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن عديد التجارب السابقة لم تؤد إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم
وتم التعرض خلال هذه المكالمة أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وقد أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي من جهته على استعداد الولايات المتحدة لمزيد دعم تونس في كافة المجالات
رئاسة الجمهورية التونسية