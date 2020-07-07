قيس سعيد يبحث مع الفخفاخ التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة ومجلس نواب الشعب

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ
وتناول اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بالوضع السياسي العام والتطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة من جهة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى
كما تم التطرق في هذا اللقاء أيضا إلى الأوضاع الأمنية والصحية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد
ومن بين القضايا التي تمت إثارتها في هذا اللقاء كذلك، العلاقات الدولية لتونس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية خاصة في ظل هذا الوضع المستجد نتيجة جائحة كورونا التي لم تستثن أي دولة في العالم