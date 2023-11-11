قيس سعيد يبحث عن ثلاثة عشر ألف مليار ولا يجدها

مثّل سير المرفق العمومي للعدالة والصلح الجزائي ( الذي يتصور قيس سعيد أنه سيجني منه ثلاثة عشر ألف مليار ) ابرز محاور لقاء قيس سعيد، يوم الجمعة بوزيرة العدل ليلى جفال
ووفق بلاغ اعلامي أكد قيس سعيد، في هذا الإطار، مجددا، على ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف للقضاة ولأعوان المحاكم إلى جانب المتقاضين حتى تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع
ومن بين المحاور التي تم تناولها مطولا في هذا اللقاء مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته . وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه
و تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى موضوع الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزؤا، فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار اليوم عارضا لبضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف
وحسب البلاغ سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه، فمن أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.