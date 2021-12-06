قيس سعيد يؤكد حجز معدات تجسّس بإحدى مدن الساحل.. والنظام الخفي بدأ يتحرّك

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم أنه تم حجز جزء من معدّات التجسّس جاءت من الخارج والتي تمسّ من الأمن القومي دون تحرك قضائي ووسط « سكوت وصمت » ، وفق تعبيره (دون توضيح تاريخ هذه العملية وملابساتها)
وجاء ذلك على هامش لقاء عقده في قصر قرطاج مع كلّ من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي
وفي ذات اللقاء اشار رئيس الجمهورية الى ما وصفه بنظام خفي بدأ يتحرك باتجاه معيّن كما بدأت مع وسائل الاعلام الحديث عن شخص (دون الكشف عن هويته) واظهاره وكأنه المنقذ الاقدر لتونس في حين أنه لص وكان الأجدى انقاذ نفسه من القضاء..، على حد قوله. وتابع سعيّد انه « تم العمل على ابرام صلح والحكم عليه بكل أسف بالبراءة »، وفق تعبيره