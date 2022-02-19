قيس سعيد يؤكد أن مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية كانت فرصة لتوضيح حقيقة الوضع في تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن مشاركته في القمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت ببروكسال اليومين الماضيين، كانت فرصة لكي يبين لقادة الدول حقيقة الوضع في تونس، رغم المغالطات والأكاذيب التي يروج لها معارضوه
فقد أبرز في لقاء جمعه اليوم السبت في قصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه أوضح أسباب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، مذكرا بأن بعث مجلس أعلى مؤقت للقضاء هدفه تحقيق المساواة في العدالة أمام جميع التونسيين
وجدد انتقاده للمعارضة وخاصة تلك التي كانت تعارض الأطراف التي حكمت تونس بعد انتخابات 2011 وهي اليوم متحالفة معها، قائلا : يخالون الدولة غنيمة فعلى أي قدم يرقصون
كما شدد رئيس الجمهورية عزمه تحقيق آمال الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة، َهي شعارات رفعت خلال الثورة، والعمل من أجل استرجاع الأموال المنهوبة