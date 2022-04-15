قيس سعيد يؤكد أن قضاة يعملون على اغتيال القضاء

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن ما تم ملاحظته من ممارسات صادرة عن بعض القضاة، تشكل « اغتيالا » للسلطة القضائية والعدالة، في إشارة إلى تواصل تأجيل العديد من القضايا على الرغم من أهميتها و خطورتها
واستغرب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزيرة العدل ليلى جفال، من عدم اضطلاع القضاء بدوره امام التطورات الأخيرة، في ظل « المحاولة الانقلابية » لعدد من نواب البرلمان المنحل الذين عقدوا جلسة عامة غير قانونية عن بعد
وأضاف رئيس الدولة : « البعض أعلن عن برلمان في المهجر، والبعض الآخر أعلن تشكيل حكومة إنقاذ.. التلاعب بالحقوق واضح، لا بد من وضع حد لهذا التلاعب، والدولة ليست لعبة بأيديهم