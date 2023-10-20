قيس سعيد مُصِرّ على استعادة كل فلسطين

مثلت مشاركة تونس في أعمال مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي، إلى جانب الاتصالات التي قام بها وزير الشؤون الخارجية مع عدد من نظرائه للدفاع عن الحق الفلسطيني ابرو محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار
وشدّد رئيس الدولة على أن « كل شعوب العالم اليوم تريد أن تغير مسار التاريخ بعد أن سقط النقاب عن نظام عالمي مازال يحنّ واضعوه إلى تقسيم العالم بين شعوب متحضرة وأخرى همجية أو وحشية »،حسب ما جاء في بلاغ صحفي نشرته رئاسة الجمهورية
وأكد ا قيس سعيد مجددا : موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني في استعادة كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وأوضح أن « الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة »، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدلّ على « أن الأمر لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها بل بتقسيم جديد أو بشوط ثان لبلفور جديد »،حسب نص البلاغ
ودعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى تكثيف العمل الدبلوماسي مع كل القوى الوطنية في الداخل ومع كل الأحرار في العالم لوقف هذه المذابح وللتصدي لكل محاولات التهجير حتى لا تعيش فلسطين والأمة كلها نكبة جديدة كنكبة سنة 1948
ودعاه، أيضا، إلى الانتباه من شرعية جديدة كاذبة مزيفة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني