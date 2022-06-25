قيس سعيد لم يعد بإمكانه تحقيق ذاته خارج دائرة الخطاب الشعبوي لأنه واقع في تورم الأنا

عندما يخصص رئيس الجمهورية ربع ساعة تلفزيونية ملخصها: (ها قد جهزنا في خمسة أيام مقرا مصادرا ظل مهملا عشر سنوات) فمن يخاطب بالضبط؟
أعتقد هنا جازما أن الرئيس لم يعد بإمكانه تحقيق ذاته خارج دائرة الخطاب الشعبوي، لأنه واقع في مصيدة النرجسية وتورم الأنا
أولا: إن تسخير إمكانات المؤسسة العسكرية لإعداد فيلا مصادرة في خمسة أيام أمر ليس بالمعجزة، فالإدارة المدنية لا يمكنها بأي حال القيام بذلك لأنها مكبلة بالتراتيب الإدارية… ولا يستطيع أي إداري شراء حفنة مسامير أو تغيير (قصرية) المرحاض هكذا دون المرور بسلسلة من التعقيدات القانونية المتعلقة بالمال العام والصفقات العمومية
ثانيا: ألا يمكن معالجة ملف الأملاك المصادرة خارج نظرية المؤامرة؟؟؟ إن الادعاء بالمماطلة في بيع العقارات حتى تفقد قيمتها ويمكن التفريط فيها بأبخس الأثمان، هو وصف لجريمة، فأين الجناة؟ وماذا فعلت الرئاسة وهي التي استحوذت على كافة السلط كي تتصدى لهؤلاء وتدير ملف هذه الأملاك بمنتهى الرشد والنزاهة؟؟؟؟
ثالثا: لماذا يفعل رئيس الجمهورية بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه؟ إن مؤسسة (فداء) إنجاز حقيقي لا يختلف إثنان في أهميته، وكان حريا بالرئيس أن يكرس خطابه كله لهذه المؤسسة وما ستقدمه لأبناء الشهداء تثمينا لقيم الوفاء والالتزام والعرفان، أما وقد استحوذ على تفكيره الإنجاز المتعلق بالمقر، فقد تحولت الاحتفالية إلى مسرحية سخيفة تستعرض فيها رئيسة الحكومة أمام أنظار الرئيس صورا فوتوغرافية للفيلا (قبل وبعد) ويوزع الرئيس الشكر على كل من ساهم في تهيئتها في خمسة أيام وكيف تبرع أحدهم بالرخامة ولم يرد قبض أي مقابل مادي طالما أنه يعرف إلى أين ستذهب الأموال، ويؤكد هنا (فخامة) الرئيس أنه في صورة عودة الثقة بين الشعب والحكومة يمكن حتى للمتسول أن يقدم ماله! يعجبكشي؟
عامر بوعزة
استمعوا إليه … اصطوانة مشروخة