قيس سعيد لايشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة ويتحفظ على كل ما ورد في قراراتها حول غزة

بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ترأّس السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض يوم السبت 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وخلال أشغال القمة، وبعد التذكير بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شدّد السيد الوزير على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرا على: (1) الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم و (2) العمل على ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا و (3) رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين
واستنادا لما سبق، فقد تحفّظت بلادنا على كل ما ورد في قرار القمة العربية والاسلامية المشتركة ما عدى العناصر الثلاث الآنف ذكرها
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
للتذكير
🔴تونس قيس سعيد تحفظت » جملة وتفصيلا » على قرار وزراء الخارجية العرب المجتمعين قبل اسابيع في القاهرة
وتضمن القرار
-الدعوة إلى « الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه
-و المطالبة « بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة
🔴تونس قيس سعيد أيضا امتنعت أيضا على التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تضمن
– الدعوة إلى « هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية
-تمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة
-رفض أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين
🔴اليوم تونس قيس سعيد تحفظت على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية ، باستثناء : النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.