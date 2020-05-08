قيس سعيد قليل ذوق و تعيس لأنه يكره الورد و الأزهار

08/05/2020 |

كليمة صغيرة في الإقتصاد

جماعة الرئيس فرحانين اللي الرئيس ألغى صفقة ب 300 ألف دينار و خرجولنا وثيقة متاع الرئاسة فيها مكتوب بخط يد الرئيس : إلغاء الصفقة و هذي فلوس الشعب يلزم ترجع للشعب

نحب نفهم حاجة : صناعة الورود و الازهار في تونس جاية من المريخ ؟ و الفلوس اللي تتصرف على شراءات الورد المنتج في تونس من طرف فلاحين توانسة ما عندهمش الحق يعيشو في البلاد؟ كيفهم كيف القطاعات الأخرى؟

قطاع الورود و الازهار قطاع يشغل في مئات العائلات و ينجم يكون عندو طاقة تشغيلي أكبر و ما هوش ناقص قدرة متاع ابتكار على القطاعات الأخرى و عندو إمكانية اننو يدخل العملة الصعبة للبلاد

قيمة الصفقة 300 الف دينار حكاية فارغة و لكنها كانت ماشية للتوانسة موش للصهاينة

و قولو لإدارة الرئيس ما عادش تخرج أوراق الرئاسة الرسمية.. راهو حاجة تعيسة ياسر.. و يلزم يتحاكم اللي خرجها و نشرها

فوزي بن عبد الرحمان ، وزير التكوين والتشغيل سابقا